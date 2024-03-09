На Одещині рятувальники витягли з річки автівку із загиблим водієм

У місті Ізмаїл в річці потонув автомобіль з водієм.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

На місце трагедії прибули водолази та почали пошукові роботи.

"Автівку було виявлено в 40 метрах від берега на місцевій річці. Машину із загиблим чоловіком було вилучено на берег та передано працівникам поліції", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у місті Подільськ було виявлено на вулиці тіло військового. У поліції повідомили, що вже затримано підозрювано у вбивстві. Він вже зізнався у скоєному, тепер йому загрожує термін - 15 років.

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