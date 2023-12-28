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На Одещині рятувальники виявили два обгорілих тіла на місці пожежі

На Одещині рятувальники виявили два обгорілих тіла на місці пожежі

Фото: Associated Press

Названа попередня версія трагедії.

У селі Йосипівка на Одещині сталась пожежа у закинутій будівлі. На місці рятувальники виявили два обгорілих тіла.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

"До служби порятунку повідомлення про пожежу в закинутій одноповерховій будівлі надійшло 27 грудня о 20:12. Пожежу локалізували о 20:53 та о 21:14 повністю загасили на площі 45 метрів квадратних. Під час гасіння виявили два обгорілих тіла, їхні особисті дані встановлюють", - зазначили рятувальники.

Ймовірна причина загоряння — необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у Чернігові під час пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула жінка. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження загиблої із вогнем.

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