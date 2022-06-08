На Одещині рятувальники визволили корову зі "смертельної пастки" (фото)

В Одеській області корова ледь не втопилася, впавши у глибоку копанку.
У селі Мар'янівка Березівсього району Одеської області рятувальники врятували корову, яка ледь не втопилася у канаві.
Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області .
Тварина впала у копанку глибиною три метри під час випасання. Місцеві жителі намагалися самотужки допомогти знесиленій корові, але були змушені звернутися за допомогою до рятувальників. ДСНСівці за допомогою мотузки витягли тварину та передали власниці. Тварина була знесилена, але серйозно не постраждала.
Нагадаємо, що у березні українець вийшов з "ірпінського пекла" і вивів з собою двох корів.
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