На Одещині рятувальники визволили єнота, який застряг у паркані над водоймою (фото)

Для того, щоб дістатися тварини, рятувальникам довелося плисти на човні.
У селі Біляївка на Одещині рятувальники визволили єнота, який застряг у паркані над водоймою.
Зворушливі фото опублікували на сторінці ДСНС України в Facebook.
"Наші хлопці на Одещині, у селі Біляївка, визволили єнотика, який застряг у паркані. При чому зробив він це у недоступному місці, до якого рятувальники змогли дістатися лише на човні. Але дісталися!" - йдеться в публікації.
Нагадаємо, жовтовуха черепаха Тора, яка постраждала під час обстрілу російських окупантів на Оболоні в Києві, тепер живе в столичному зоопарку.
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