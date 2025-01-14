На Одещині СБУ затримала агентку РФ, яка планувала теракт біля військового підрозділу: деталі (фото)

На Одещині СБУ затримала підозрювану у вчиненні терористичного акту, яка 9 січня 2025 року підірвала вибухівку біля відділення військової служби правопорядку ЗСУ. Інший вибуховий пристрій, який вона заклала під припаркований поруч автомобіль, був знешкоджений.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

На щастя, під час вибухів ніхто з особового складу або цивільних осіб не постраждав. Вибух пошкодив вікна в житлових та адміністративних будівлях поблизу, а також автомобілі, що знаходились поруч.

Агентка РФ готувала теракт на Одещині / Фото: Офіс Генерального прокурора

Агентка РФ готувала теракт на Одещині / Фото: Офіс Генерального прокурора

Затриманою виявилася 21-річна мешканка Київщини, завербована російськими спецслужбами. Вона діяла в інтересах держави-агресора, виготовила саморобну вибухівку за інструкцією "куратора" та заклала її біля військового підрозділу. Підозрювана також залишила другий вибуховий пристрій під припаркованим автомобілем, який був успішно знешкоджений поліцією.

Агентка РФ готувала теракт на Одещині / Фото: Офіс Генерального прокурора

Агентка РФ готувала теракт на Одещині / Фото: Офіс Генерального прокурора

Зараз підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та ймовірних співучасників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець, який шпигував на користь Росії, розповів про свою мотивацію.

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