На Одещині силовики затримали шістьох неповнолітніх, які на замовлення Росії палили авто ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція 14 лютого 2025 року повідомили, що затримали нових підпалювачів, які на замовлення російських спецслужб діяли на Одещині. Фігурантами виявилися шестеро учнів віком від 13 до 15 років, які шукали "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Про це інформує Служба безпеки України у повідомленні у соцмережах.

За вказівкою окупантів, їхні поплічники палили автомобілі українських військових.

Коли неповнолітні намагалися "згорнути співпрацю" з окупантами, тоді представники російських спецслужб переходили до погроз та шантажу школярів.

За матеріалами справи, фігуранти діяли порізно. Спочатку шукали потенційні цілі, а потім "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, одним із фігурантів виявився 14-річний учень одеського ліцею. Юнак спалив автомобіль воїна ЗСУ, і, не отримавши за це гроші, намагався обірвати зв’язок з окупантами.

Після цього російський спецслужбіст почав шантажувати ліцеїста «зливом» компромату, щоб змусити виконати наступне завдання.

Також в Одесі "по гарячих слідах" затримано 15-річного юнака, який спалив службовий позашляховик ЗСУ.

У Роздільнянському районі викрито ще трьох підлітків віком 13 і 15 років, що підпалили авто військовослужбовця Держприкордонслужби.

Також затримано 16-річну дівчину, яка підпалила два військових авто у Хаджибейському районі обласного центру.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше серія підпалів сталася по всій Україні: СБУ викрила 5 агентів РФ, серед них – 3 неповнолітніх. Цілями зловмисників були адмінбудівлі держустанов, позашляховики військових та релейні шафи "Укрзалізниці".

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