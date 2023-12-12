На Одещині скаржаться на роздавання повісток у спортзалах: військком відреагував

В Мережі шириться інформація, що в спортзалах Одещини працівники ТЦК видають повістки. Начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко прокоментував ситуацію.

Видавання повісток в спортзалах стається, ймовірно, тому, що ці заходи проводять військові, які недостатньо обізнані в законодавстві. Зокрема, може йтися і про дислокованих через травми з фронту військовослужбовців.

Про це Олександр Охріменко сказав під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa..

"З кожної нагоди я особисто і мої підлеглі керівники ТЦК проводимо відповідні розбори та роз'яснювальну роботу. Якщо і мають такі випадки, то заходи вживаються", - заявив Охріменко.

Він зазначив, що у соціальних мережах поширюється "не зовсім правдива інформація" і насправді представники ТЦК не порушують чинне законодавство країни під час воєнного стану.

Охріменко також прокоментував і інформацію про те, що чоловіків нібито утримують у військкоматах після отримання повістки.

"Ніхто фактично не утримує тих представників або кандидатів на військову службу по мобілізації. Йде звичайне оформлення документів, уточнення документів з баз даних, проходження військово-лікарської комісії зокрема, яка займає певний період часу... Можливо, є такі недогляди, але над цим питанням ми працюємо", - розповів військком.

Водночас він зазначив, що у регіоні відбуваються мобілізаційні заходи, проте виконання плану у регіоні не на достатньому рівні. Поки немає призову одразу до військових частин і чоловіків мобілізують до навчальних центрів, де ті проходять відповідну підготовку.

Нагадаємо, про вручення повісток з автоматами повідомляли і з Закарпаття. Туди представники ТЦК прийшли просто у санаторний комплекс “Термальні води Косино”. Там кажуть, що подібні рейди були і у їхніх колег в санаторіях та спортивних закладах Ужгородського, Хустського, Мукачівського, Свалявського та Берегівського районів.

Аналогічна ситуація сталася і в Полтаві. Там посеред гулянь представники ТЦК завітали у заклад і почали роздавати повістки. Відео з цікавими подіями почали поширювати місцеві пабліки.

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