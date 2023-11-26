Сніговий апокаліпсис на півдні України: трасу Одеса-Рені паралізовано – фото, відео

На Одещині перекрили рух на важливій трасі.

В Одеській області 26 листопада перекрили рух трасою М-15 Одеса-Рені через сильну хуртовину, замети і ожеледицю на дорозі.

Як розповіли у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) перекрито для всіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 - км 466+700.

Тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів запровадили на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси).

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження вже набули чинності від 8:30, 26 листопада, на автомобільних дорогах М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест) км 11+920 – км 307+718 та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси) км 3+450 - км 28+315.

Орієнтований час заборони руху 12 годин. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.



ДСНС на Одещині ліквідовують наслідки негоди.

Так, станом на 11:30 рятувальники 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться в Одесі і по області.

У Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику.

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Також проводиться робота з прибирання дерев з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. З заметів витягують автомобільну техніку.

Нагадаємо, рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома.

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