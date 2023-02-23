На Одещині спіймали російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

СБУ затримала на Одещині російського агента, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії, повідомляють в СБУ.

"Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, зокрема по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі окупантам закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ.

У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ.

Саме перед ним ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні засудили до 12 років в'язниці 4 колаборантів, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, а також здавали ворогу позиції ЗСУ і розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

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