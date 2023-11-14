На Одещині студент зґвалтував дружину військового, поки поруч спали її діти

На суді жінка наполягала на тому, щоб кривдника відправили за ґрати.

В Одеській області до іспитового терміну засудили студента Лиманського ПАЛ, який зґвалтував дружину військового. Також він повинен сплатити їй 200 тисяч гривень моральної компенсації.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

Хлопець зґвалтував жінку, поки поруч спали її діти

За даними суду, жахливий випадок трапився 2 жовтня 2022 року. Тоді підозрюваний заліз до будинку своєї сусідки. Він накинувся та зґвалтував жінку.

Сталось це тоді, коли її діти були у тій самій кімнаті, а донька потерпілої спала поруч. Як йдеться у матеріалах суду, на момент злочину підозрюваний був неповнолітнім.

Що розповів підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав. Він заявив, що того дня нібито випивав у домі жінки. Потім компанія розійшлась, але він - ні. Донька жінки спала на одному ліжку з нею, син - у тій же кімнаті на дивані. Він зайшов до приміщення та зґвалтував потерпілу. Коли вона прокинулась - то почала чинити спротив після чого підозрюваний пішов.

Потерпіла розповіла жахливі подробиці

Жінка на суді розповіла подробиці того жахливого дня, зазначивши, що хлопець зруйнував їй життя. Вона пояснила, що того дня повернулась з роботи і її запросила на застілля сусідка, де вони трохи випили горілки. Після цього жінка повернулась додому, викупала дітей та лягла спати. Також з нею проживав її племінник, якого не було вдома, а тому жінка не зачинила двері будинку, щоб той міг повернутись. Поруч на ліжку із нею спала дочка. Жінка прокинулась від важкості та побачила хлопця, який її ґвалтував. Вона прогнала нападника. Після цього потерпіла зателефонувала своєму чоловіку-військовому та викликала поліцію.

Свідчення потерпілої / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Потерпіла додала, що після того, як вона стала жертвою злочину, її з дітьми покинув чоловік і вона була змушена взяти кредити та орендувати квартиру. Також у її дітей стався стрес, через що вони відвідують психолога. Вона наполягала покарати кривдника та змусити його виплатити їй 200 тисяч гривень компенсації.

Вирок суду

Суд визнав нападника винним за ч.1 ст.162 КК України та ч.1 ст.152 КК України. Його засудили до 3 років та 6 місяців позбавлення волі. Проте суд замінив реальний термін на 1 рік іспитового. Також він повинен сплатити потерпілій 200 тисяч гривень.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

У поясненні суду йдеться, що "обвинувачений взятий на облік лікарем психіатром 25.04.2023 року з діагнозом психічний та поведінковий розлад у наслідок вживання алкоголю, взятий під динамічний нагляд протягом року, призначено курс лікування".

Також там вказано, що хлопець "проявив себе як учень з низьким рівнем знань, малоактивний, потребує контролю, але взагалі за місцем навчання характеризується цілком позитивно як дитина, яка має позитивні риси характеру, почуття обов`язку, витримку, самостійно керується власною думкою щодо оцінки своїх та чужих вчинків, спортивний, неконфліктний".

Пояснення суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

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