На Одещині - суттєвий дефіцит електроенергії: діють екстрені відключення світла

На Одещині не вистачає доступної потужності, тож і надалі діятимуть екстренні відключення електроенергії.

В Одеській області - суттєвий дефіцит електроенергії через останню атаку росіян на енергоінфраструктуру. У зв'язку з цим в області і надалі діятимуть екстрені відключення світла.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили в ДТЕК.

"Внаслідок цієї атаки "Укренерго" зменшило кількість електроенергії, яку може використати Одеська область", - пояснили в компанії.

Станом на 17 січня "ДТЕК Одеські електромережі" отримала розпорядження на обмеження, які становлять половину нормального споживання області.

Водночас критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії.

"За таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення. До графіків можна буде повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а "Укренерго" зможе надати більші ліміти споживання для Одещини", - кажуть в ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень.

Ситуація з електроенергією в Україні

Станом на ранок 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання, через що у шести областях України вже застосовані аварійні відключення світла.

До цього призвели масовані ракетні та дронові атаки по енергетичній інфраструктурі України.

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