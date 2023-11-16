На Одещині "сваха" організувала схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивні шлюби

Реєстрація фіктивного шлюбу із жінкою з інвалідністю "коштувала" 4500 доларів США.
В Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю
Про це повідомляють МВС та Офіс генпрокурора.
Організаторкою схеми виявилася 34-річна жителька Одещини. Вона особисто підшукувала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та незаконно виїхати з країни.
Зловмисниця пропонувала їм укласти шлюб із жінками з інвалідністю для перетину державного кордону у статусі "супроводжуючої особи".
Реєстрація фіктивного шлюбу "коштувала" 4500 доларів США. Таке "шлюбне агентство" функціонувало на всій території України, пропонуючи жінкам з інвалідністю віком від 18 до 57 років заробити легкі гроші.
Організаторку злочинної схеми затримали на гарячому під час отримання коштів від одного з "клієнтів". Також за сприяння у незаконному виїзді призовників з України повідомлено про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за оборудку.
Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Раніше ми писали, що фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю серед військовозобов'язаних чоловіків набирають обертів.
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