На Одещині світло продовжать вимикати не за графіком: будуть аварійні та екстрені відключення

В Одесі та області у четвер, 15 грудня, триватимуть аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

"Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Наголошуються, що енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.

Нагадаємо, після останньої атаки, коли Росія атакували Одещину дронами у ніч проти 10 грудня, було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. В Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області запровадили екстрені відключення.

Без світла залишилися півтора мільйона осіб. Енергетики заявили, що часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів.

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