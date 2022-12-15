На Одещині світло продовжать вимикати не за графіком: будуть аварійні та екстрені відключення

Людей просять зберігати спокій.
В Одесі та області у четвер, 15 грудня, триватимуть аварійні та екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.
"Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.
Наголошуються, що енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.
Нагадаємо, після останньої атаки, коли Росія атакували Одещину дронами у ніч проти 10 грудня, було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. В Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області запровадили екстрені відключення.
Без світла залишилися півтора мільйона осіб. Енергетики заявили, що часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів.
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