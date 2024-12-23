На Одещині у 30-річної матері загинули троє маленьких дітей – причина трагедії

За попередньою інформацією, двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-річний брат вжили невідому речовину.

На Одещині загинули троє малолітніх дітей, які, ймовірно, отруїлися невідомою речовиною.

Про це передає поліція Одеської області.

Трагедія сталася в Одеському районі. За попередньою інформацією, двоє дівчаток 3-х та 5-ти років і їхній 7-річний брат, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

30-річна мати виявила дітей у важкому стані та викликала швидку допомогу. Медики діагностували у дітей отруєння невідомою речовиною. Вони намагалися врятувати малечу, але спроби були марними.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини смерті дітей. На місці працює криміналістична лабораторія.

За фактом загибелі трьох дітей розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу:

п. 2 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок";

ст. 166 – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

ч. 1 ст. 321 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті мати і троє дітей отруїлися чадним газом.

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