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На Одещині у ДТП загинуло двоє людей: на трасі ускладнено рух

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На Одещині у ДТП загинуло двоє людей: на трасі ускладнено рух

Фото: facebook.com/vinn.police

Поблизу селища Новоселівка Ізмаїльського району зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

На місці наразі працюють поліція, медики та рятувальники.

Про це повідомили в службі автомобільних доріг в Одеській області

Внаслідок аварії двоє людей загинули. Також через ДТП ускладнено рух на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені у бік Одеси та у бік Ізмаїл.

Раніше стало відомо, що на Закарпатті водій не впорався з керуванням і спричинив смертельну ДТП. Один чоловік загинув на місці, ще одна людина госпіталізована з важкими травмами.

А на Рівненщині водій заплатить понад пів мільйона гривень за смерть 8-річної племінниці у ДТП.

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