На Одещині українська ППО збила таку саму російську ракету, яка вдарила в ТЦ в Кременчуці

В Одеській області українська протиповітряна оборона спрацювала на відмінно.
Було збито російську ракету Х-22.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району. Руйнувань та потерпілих нема", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що така ж сама ракета повітряного базування Х-22 влучила в ТЦ "Амстор" в Кременчуці 27 червня. В результаті влучання загинули щонайменше 18 людей.
Читайте також: