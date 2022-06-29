На Одещині українська ППО збила таку саму російську ракету, яка вдарила в ТЦ в Кременчуці

На Одещині українська ППО збила таку саму російську ракету, яка вдарила в ТЦ в Кременчуці

В Одеській області українська протиповітряна оборона спрацювала на відмінно.

Було збито російську ракету Х-22.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району. Руйнувань та потерпілих нема", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що така ж сама ракета повітряного базування Х-22 влучила в ТЦ "Амстор" в Кременчуці 27 червня. В результаті влучання загинули щонайменше 18 людей.

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