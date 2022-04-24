На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети, які летіли в напрямку порту

На Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети, які летіли в напрямку порту

Воїни Повітряних сил Збройних Сил України продовжують знищувати ворожі повітряні цілі.

Ракети прямували у напрямку порту "Південний".

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

23 квітня 2022 року о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем.

Нагадаємо, вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.

Спершу повідомлялося про загибель п’яти людей, з яких 1 тримісячна дитина, постраждали 18 людей.

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