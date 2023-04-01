На Одещині в результаті ДТП загинули чоловік з дружиною (фото)

Аварія сталась на трасі Київ – Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.
В Одеській області внаслідок ДТП загинуло подружжя, легкове авто якого зіткнулось з вантажівкою.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У поліції повідомили, що аварія сталась на трасі Київ – Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.
За попередніми даними водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, намагаючись обʼїхати перешкоду, та зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.
"Унаслідок зіткнення загинули керманич легковика та його дружина – жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки – 30-річний житель Вінницької області – не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи. Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу села Лобачів, що на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. Легкова автівка злетіла з траси в кювет і врізалася в дерево.
Крім того, ми раніше інформували, що у селі Бірки, що у Львівській області, сталася автотроща за участі легкового автомобіля й вантажівки. Внаслідок інциденту загинула людина.
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