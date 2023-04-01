На Одещині в результаті ДТП загинули чоловік з дружиною (фото)

Аварія сталась на трасі Київ – Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.

В Одеській області внаслідок ДТП загинуло подружжя, легкове авто якого зіткнулось з вантажівкою.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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У поліції повідомили, що аварія сталась на трасі Київ – Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.

За попередніми даними водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, намагаючись обʼїхати перешкоду, та зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.

"Унаслідок зіткнення загинули керманич легковика та його дружина – жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки – 30-річний житель Вінницької області – не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи. Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу села Лобачів, що на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. Легкова автівка злетіла з траси в кювет і врізалася в дерево.

Крім того, ми раніше інформували, що у селі Бірки, що у Львівській області, сталася автотроща за участі легкового автомобіля й вантажівки. Внаслідок інциденту загинула людина.

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