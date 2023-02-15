На Одещині в руках дівчини-підлітка здетонувала вибухівка, яку вона знайшла в себе вдома

Дівчину з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

У Балті на Одещині в руках 15-річної дівчини вибухнув невідомий предмет і її з пораненнями забрали до лікарні.

Про це повідомили в поліції Одещини.

"Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках вибухнув невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку", – йдеться в заяві.

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Дівчину з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини травмування жительки Балти. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правову кваліфікацію дадуть після встановлення всіх її обставин.

У поліції вкотре закликали в разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками. Натомість треба відійти на безпечну відстань та викликати аварійні служби за телефонами спецліній 101 і 102.

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині семеро підлітків знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

За оцінками експертів, на сьогодні Україна є найзамінованішою країною на планеті. Мінами всіяні понад 40% території держави.

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