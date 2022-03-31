На Одещині відновлюють рух приміських потягів до Білгорода-Дністровського: розклад

Відсьогодні "Укрзалізниця" відновлює рух приміських потягів в Одеській області.

"Укрзалізниця" відновила відновила рух приміських потягів з Одеси до Білгорода-Дністровського.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні та з метою покращення обслуговування пасажирів регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» відсьогодні відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна", - йдеться у повідомленні.

Потяги курсуватимуть за наступним графіком:

відправлення з Одеси з 1 квітня о 08:44 та з 31 березня о 17:43, прибуття на станцію Білгород-Дністровський об 11:25 та 20:24 відповідно;

відправлення зі станції Білгород-Дністровський з 1 квітня о 05:08 та 16:45, прибуття на станцію Одеса-Головна о 07:53 та 19:21 відповідно.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків за 10 днів до відправлення.

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