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На Одещині викрили чоловіка, який організував канал продажу вогнепальної зброї та боєприпасів

На Одещині викрили чоловіка, який організував канал продажу вогнепальної зброї та боєприпасів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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На Одещині викрили чоловіка, який організував канал продажу вогнепальної зброї та боєприпасів

Фото: Державна прикордонна служба України

Уродженець Миколаївської області нелегально збував зброю та боєприпаси.

В Одеській області правоохоронці викрили канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, який організував 30-річний чоловік з Миколаївщини.    

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зловмисник шукав клієнтів переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. 

"Щоб викрити чоловіка, прикордонники спільно з Національна поліція України здійснили дві контрольовані закупки. Під час першої правоохоронцям продали 400 набоїв до вогнепальної зброї, а у ході другої – 1000 боєприпасів калібру 5,45 та гранати Ф-1. Під час останньої "зустрічі" чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні.

За місцем його проживання провели обшуки та вилучили понад 1400 боєприпасів різного калібру і карабін "Сайга - 410". Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ексначальник поліції Києва розповів, скільки зброї роздали на початку війни і чому це стримало росіян.

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Дата публікації
Перегляди
175
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