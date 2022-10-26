Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині викрили прихильницю "руского міра": підтримувала дії Путіна і його армії

Дата публікації
Перегляди
862
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині викрили прихильницю "руского міра": підтримувала дії Путіна і його армії

Фото: pixabay.com

Зрадниці повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

В Одеській області повідомили про підозру 60-річній жительці Березівського району в поширенні проросійської пропаганди.

Про це повідомили в поліції Одеській області.

Зазначається, що у забороненій соцмережі "Однокласники" прихильниця путінських військ публікувала антиукраїнські дописи. Вона дописувала про те, українські військові знущаються з людей. Натомість російські окупанти на чолі зі своїм президентом-диктатором наводять лад в Україні.

Жінка також активно підтримувала контент, у якому схвалювалися злочинні рішення і дії Російської Федерації та її збройних сил щодо України.

Під час обшуків у жінки вилучили телефон і комп'ютер. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Як повідомлялося, СБУ затримала на Харківщині колаборантку. Під час захоплення частини регіону добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації. Вона очолила створену загарбниками місцеву "почту". Невдовзі після "призначення" зрадниця обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" та передала агресорам майже 2 млн грн.

Читайте також:

“Ця страшніша війна” – очевидці про бомбардування Охтирки

“Ця страшніша війна” – очевидці про бомбардування Охтирки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
862
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація