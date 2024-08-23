Оформляли закордонні паспорти ухилянтам за кордоном: на Одещині викрили співробітників ДМС

В Одеській області викрили співробітників міграційної служби, які за гроші оформляли закордонні паспорти відсутнім в Україні військовозобов’язаним.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, підозру отримали начальник і два спеціалісти одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг та двом спільникам.

"Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - вказано в повідомленні.

В Одеській області викрили співробітників міграційної служби

Як з'ясувало слідство, очільниця місцевого райвідділу ДМС організувала схему ухилення від мобілізації військовозобов’язаних, які перебували поза межами території України.

"Підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон, без їх особистої участі. Під час виготовлення документів вони знімали власні відбитки пальців, а фото робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти передавали замовникам через посередників", - вказано в повідомленні.

В Одеській області викрили співробітників міграційної служби

Таким чином, це давало змогу військовозобов’язаним чоловікам не повертатися на територію України, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

В Одеській області викрили співробітників міграційної служби

"Вартість документу становила від 500 до 2,5 тис доларів США. Загалом підозрювані отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 паспортів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели більше 50 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено:

понад 300 тис доларів США,

більше 60 тис євро,

майже 200 печаток і штампів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агента РФ, який "зливав" локації Сил оборони та фіксував наслідки подвійного ракетного удару по Одесі.

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