На Одещині виявили мертвим чоловіка, 16-річну подругу якого напередодні знайшли повішеною

У соцмережах очевидці повідомляють, що 32-річного чоловіка знайшли повішеним на тому самому дереві, що і його неповнолітню подругу.

В Одеському районі Одеської області виявлено мертвим чоловіка, 16-річну подругу якого вчора знайшли повішеною.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Чоловіка виявили сьогодні повішеним у лісосмузі неподалік будинку. За словами матері загиблого, він був засмучений звісткою про смерть подруги. Батьки намагалися не залишати сина самого. Але він за першої ж нагоди втік з дому. Знайшли його на місці загибелі дівчини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські розслідують обставини смерті 32-річного чоловіка. На місці працюють слідчо-оперативна група та медичні експерти. Слідів насильницької смерті на тілі покійного, як стверджують у поліції, не виявлено.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

У соцмережах очевидці повідомляють, що чоловіка знайшли повішеним на тому ж дереві, що й його подругу.

Зазначимо, 23 червня на Одещині у лісосмузі виявили повішеною 16-річну сироту – Олену Патало.

Відомо, що дівчинку після смерті батьків виховували дідусь із бабусею. За словами опікунів, останнім часом між ними та онукою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком.

Цей чоловік заявив правоохоронцям, що 22 червня після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і більше він її не бачив.

За фактом загибелі дівчини відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників.

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