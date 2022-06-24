На Одещині виявили мертвим чоловіка, 16-річну подругу якого напередодні знайшли повішеною

У соцмережах очевидці повідомляють, що 32-річного чоловіка знайшли повішеним на тому самому дереві, що і його неповнолітню подругу.
В Одеському районі Одеської області виявлено мертвим чоловіка, 16-річну подругу якого вчора знайшли повішеною.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
"Чоловіка виявили сьогодні повішеним у лісосмузі неподалік будинку. За словами матері загиблого, він був засмучений звісткою про смерть подруги. Батьки намагалися не залишати сина самого. Але він за першої ж нагоди втік з дому. Знайшли його на місці загибелі дівчини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі поліцейські розслідують обставини смерті 32-річного чоловіка. На місці працюють слідчо-оперативна група та медичні експерти. Слідів насильницької смерті на тілі покійного, як стверджують у поліції, не виявлено.
Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".
У соцмережах очевидці повідомляють, що чоловіка знайшли повішеним на тому ж дереві, що й його подругу.
Зазначимо, 23 червня на Одещині у лісосмузі виявили повішеною 16-річну сироту – Олену Патало.
Відомо, що дівчинку після смерті батьків виховували дідусь із бабусею. За словами опікунів, останнім часом між ними та онукою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком.
Цей чоловік заявив правоохоронцям, що 22 червня після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і більше він її не бачив.
За фактом загибелі дівчини відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
Нагадаємо, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників.
Читайте також:
- До Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї (фото)
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті