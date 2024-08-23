На Одещині військові моряки врятували родину, яку віднесло у відкрите море: фото

Військові моряки виявили постраждалих, допомогли піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.

Екіпаж одного з катерів ВМС ЗС України провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. Сім’ю з чотирьох цивільних осіб, серед яких була одна дитина, на надувному плавзасобі віднесло на понад дві морські милі від узбережжя Одещини.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Військові моряки виявили постраждалих, допомогли піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.

"На жаль, подібні випадки не така вже й рідкість, особливо в курортний сезон. Тож вкотре нагадуємо – на узбережжі Чорного моря зберігається підвищена мінна небезпека, внаслідок розв’язаної рф війни до берега може прибити не лише морські міни, а й інші, часто малопомітні вибухонебезпечні предмети. Закликаємо громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб", – звернулися до громадян військові моряки.

Військові моряки врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море / Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Зазначається, що військовослужбовці ВМС ЗСУ вимушені відволікатися від бойових завдань на порятунок відпочивальників.

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