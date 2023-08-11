У поліції кажуть, якби собака була чиясь, тоді протокол би склали, а оскільки вона безпритульна, то водій буцімто не порушив закон, полишивши місце аварії.

На Одещині водій двічі переїхав безпритульну собаку, але поліція не склала протокол.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"9 серпня чоловік переїхав безпритульну собаку. Коли та заскавчала, він не зупинився, а здав назад і повторно наїхав на тварину. Очевидці намагалися зупинити водія, проте той утік. Свідком жорстокого поводження з твариною також стала тринадцятирічна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що собаці 15 років, вона має клеймо, дружня, стерилізована та вакцинована. Вона все життя мешкала на одній вулиці та має куратора, який опікувався нею.

Мешканці будинку відвезли тварину в ветлікарню, де їй діагностували перелом хребта і параліч задніх лап. Скалічена собака зараз на знеболювальному і, за попередніми прогнозами, ходити вже не буде.

Свідки події та опікунка собаки Анна Рассамахіна заявили про цей випадок в поліцію. Але там відмовились складати протокол.

"Логіка така: от якби собака була чиясь, тоді протокол би склали. А оскільки вона безпритульна, то водій буцімто не порушив закон, полишивши місце аварії, і взагалі не вчинив щодо собаки нічого такого — він же ж її не бив", - повідомляє UAnimals.

Поліція відмовилась складати протокол

Зоозахисники нагадують: жорстоке поводження з тваринами, у тому числі з безпритульними тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

UAnimals вимагає, щоб поліція притягнула злочинця до відповідальності. І подали заяву від імені організації.

Нагадаємо, на Київщині власницю притулку підозрюють в жорстокому поводженні з собаками.

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