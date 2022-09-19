На Одещині водій протаранив будинок: розгатив автівку та вбив пасажира (фото)

29-річний житель в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням, виїхав з дороги та в’їхав у стіну житлового будинку.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Внаслідок аварії постраждали водій та двоє його товаришів, які перебували в машині. Молодший за віком пасажир від отриманих травм загинув. Інші двоє чоловіків наразі в лікарні з черепно-мозковими та іншими травмами.

Кермувальника перевірили на вміст алкоголю в організмі – він був нетверезий.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області авто збило на смерть двох хлопців 19 та 20 років.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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