На Одещині водій шкільного автобуса заманював хлопчиків до свого будинку і ґвалтував

В Одеській області 57-річний водій шкільного автобуса заманював хлопчиків 12-13 років до свого будинку, де ґвалтував їх і вчиняв дії сексуального характеру. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Про подію до поліції повідомила мати одного з потерпілих дітей.

Поліцейські встановили, що чоловік протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одещини, де він працював, запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти, де вчиняв над дітьми дії сексуального характеру.

Неповнолітніми жертвами зловмисника стали троє учнів ліцею.

Слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення за ч.ч. 4 та 6 ст. 153 Кримінального кодексу України – у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 153 ККУ.

За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Одещині затримали збоченця, який ґвалтував та знімав порно з дитиною (фото).

Читайте також: