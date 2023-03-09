На Одещині водій вбив пасажира, бо той стукав по сидінню

Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

На Одещині водій вбив знайомого, бо той стукав по сидінню машини. За цей злочин він відсидить 6 років у в'язниці.

Про це йдеться у рішенні Комінтернівського районного суду Одеської області.

За словами водія, він віз знайомого у селище Котовського. Пасажир був п’яний. Дорогою почав стукати ногами по сидінню. Тоді водій зупинився, витащив товариша з автівки і побив..

Від отриманих травм через тиждень постраждалий помер у лікарні.

Підсудний громадянин Молдови, раніше судимий не був.

Нагадаємо, що у Житомирській області засудили батьків, які вбили та спалили тіло своєї 5-річної доньки.

Тим часом на Одещині чоловік зарізав дружину після сварки.

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