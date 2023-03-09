На Одещині водій вбив пасажира, бо той стукав по сидінню

Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.
На Одещині водій вбив знайомого, бо той стукав по сидінню машини. За цей злочин він відсидить 6 років у в'язниці.
Про це йдеться у рішенні Комінтернівського районного суду Одеської області.
За словами водія, він віз знайомого у селище Котовського. Пасажир був п’яний. Дорогою почав стукати ногами по сидінню. Тоді водій зупинився, витащив товариша з автівки і побив..
Від отриманих травм через тиждень постраждалий помер у лікарні.
Підсудний громадянин Молдови, раніше судимий не був.
Нагадаємо, що у Житомирській області засудили батьків, які вбили та спалили тіло своєї 5-річної доньки.
Тим часом на Одещині чоловік зарізав дружину після сварки.
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