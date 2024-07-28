На Одещині водійка на швидкості на смерть переїхала 6-річного хлопчика

У Ренійській громаді Одеської області водійка на смерть збила 6-річного хлопчика.

Про це повідомили в Ізмаїльському районному відділі поліції Одещини.

Автопригода сталася в межах села Орлівка.

"37-річна водійка легковика "ВАЗ" не вибрала безпечну швидкість та здійснила наїзд на 6-річного хлопчика, коли той вибіг на дорогу. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми, які, на жаль, виявилися несумісними з життям. Хлопчик помер у лікарні", - повідомили у поліції.

Після смертельної аварії зі збиттям дитини місцеві жителі перекрили трасу "Одеса - Рені".

Протестувальники вимагають від місцевої влади встановити тут обмежувачі швидкості і ретельніше стежити за дотриманням правил дорожнього руху. Адже такі аварії там, на жаль, не рідкість.

Нагадаємо, у Хмельницькій області водій вантажного фургона збив на смерть 15-річного підлітка, після чого втік із місця події.

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