На Одещині з річки витягли тіло чоловіка: перебував за 350 метрів від берега

На Одещині з річки витягли тіло чоловіка: перебував за 350 метрів від берега

Що саме стало причиною того, що сталося, зараз невідомо.

На Одещині з річки Дунай рятувальники вранці 31 січня витягли тіло утопленика.

Про це пише "Думська".

Про те, що в річці плаває тіло людини, рятувальникам повідомили місцевих мешканці. Вже на місці надзвичайники встановили, що утопленик був за 350 метрів від берега. Його тіло доставили на берег. На вигляд загиблому близько 40—50 років. Що саме стало причиною того, що сталося, зараз невідомо.

В обставинах його смерті збиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпрі рятувальники дістали з води тіло хлопця, який пішов з другом на річку.

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