На Одещині за загадкових обставин у військовій частині загинув солдат-контрактник: ще двоє людей у лікарні

На Одещині за загадкових обставин у військовій частині загинув солдат-контрактник: ще двоє людей у лікарні

Що саме спричинило те, що сталося, зараз невідомо.

На території військової частини на Одещині за загадкових обставин загинув військовослужбовець контрактник. Ще двох людей госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Подія сталася ще 30 грудня 2021 року. Командування військової частини для солдатів організувало святкування Нового року. Після застілля троє контрактників повернулися до гуртожитку у стані сильного сп'яніння. Пізніше одного з учасників свята виявили непритомним — медики згодом констатували його смерть. Ще двох людей госпіталізували до лікарні. Що саме спричинило те, що сталося, невідомо.

“Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби військовими службовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області. Наразі слідчі та прокурори з’ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків”, — розповіли в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, що 3,5 тисячі нацгвардійців забезпечуватимуть безпеку в Україні на Різдво.

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