На Одещині затримали чоловіка, який до смерті побив 3-річну дитину через плач

В Одеській області затримали 19-річного хлопця за підозрою у вбивстві трирічного хлопчика. Він нібито побив дитину через те, що та плакала.

Про це 13 лютого повідомили у поліції регіону.

Дитина померла в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

"Співмешканець матері хлопчика, який наглядав за ним, доки жінка працювала, намагався запевнити правоохоронців, що в дитини пішла кров з носа і через це вона знепритомніла. Однак ті встановили, що чоловік побив малюка, бо той плакав і не хотів заспокоюватись", - повідомили деталі правоохоронці.

Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Слідчі затримали 19-річного фігуранта, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини — це п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, за що загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Черкащині водійка збила на смерть матір з візком.

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