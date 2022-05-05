На Одещині затримали зловмисників, які за 4 500 доларів "допомагали" виїхати до Молдови чоловікам призовного віку

На Одещині затримали зловмисників, які за 4 500 доларів "допомагали" виїхати до Молдови чоловікам призовного віку

Наразі перевіряють причетність до цієї шахрайської схеми працівників правоохоронних органів.

На Одещині ДБР виявило черговий канал незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Слідчі Теруправління ДБР Миколаєва викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та "допомагали" виїхати до Молдови чоловікам призовного віку. За свої послуги вони брали по 4 500 доларів з "клієнта".

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали зловмисників поблизу державного кордону після отримання грошей від чергового замовника.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років.

Також, перевіряють інформацію щодо участі у нелегальному бізнесі співробітників правоохоронних органів Одещини.

Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

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