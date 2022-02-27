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На Одещині затримали диверсантів, є поранені захисники України

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На Одещині затримали диверсантів, є поранені захисники України

Затримання ДРГ

Пошук інших груп диверсантів продовжується.

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ. Пошук диверсантів продовжується. 

Серед захисників України є поранені. 

Про це повідомляє державна прикордонна служба. 

Українські військові виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час намагання перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантам, після чого позашляховик почав тікати.

У затриманому мікроавтобусі  виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється. 

Нагадаємо, російські війська в Україні вбили вже п’ятьох дітей.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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