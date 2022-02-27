На Одещині затримали диверсантів, є поранені захисники України

Пошук інших груп диверсантів продовжується.

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ. Пошук диверсантів продовжується.

Серед захисників України є поранені.

Про це повідомляє державна прикордонна служба.

Українські військові виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час намагання перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантам, після чого позашляховик почав тікати.

У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється.

Нагадаємо, російські війська в Україні вбили вже п’ятьох дітей.