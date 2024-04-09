На Одещині затримали колаборантку з “партії Шарія”: приголомшливі деталі

Їй загрожує до 12 років увʼязнення.

Служба безпеки України поблизу Одеси затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з російською розвідкою та спробі зірвати мобілізацію в Україні.

Про це 9 квітня повідомили у СБУ.

Там розповіли, що поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

За наявними даними, затримана входила до “активу” забороненої “партії Шарія” та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої “філії” окупаційного МВС РФ. Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.

Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала “підсвічувати” через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них “гонорар”. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки затримала інженерів-проєктувальників, які за гроші з Росії допомагали підключити Запорізьку АЕС до “Росатома”.

Читайте провідні новини дня: