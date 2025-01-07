На Одещині затримали командира військової частини за систематичне вимагання грошей у підлеглих

З червня по грудень 2024 року зловмисник зібрав понад 400 тисяч гривень. Його затримали з 41 тисячею гривень, які були передані йому за грудень.

Протягом семи місяців командир однієї з військових частин вимагав від підлеглих 30% від додаткових грошових виплат, мотивуючи це потребами військової частини, такими як ремонт техніки. Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабаря.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 31-річний військовий керівник отримував гроші, погрожуючи тим, хто відмовлявся платити, створенням штучних перешкод на службі: фіксацією неіснуючих недоліків, безпідставним переведенням у зони бойових дій або інші підрозділи.

З червня по грудень 2024 року зловмисник зібрав понад 400 тисяч гривень. Його затримали з 41 тисячею гривень, які були передані йому за грудень.

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Під час обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігуранта було вилучено:

• гроші, отримані незаконним шляхом;

• мобільні телефони;

• банківські картки.

Начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко підтвердила, що зібрано достатньо доказів для оголошення підозри.

Командира затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Операцію із затримання провели слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти заявили про численні факти знущань з військовослужбовців, зловживання командуванням, поборів і катування.