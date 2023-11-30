На Одещині затримали лікаря, який допомагав "звільняти" ухилянтів від служби

Його спіймали безпосередньо під час отримання коштів за створення фейкових довідок.

Правоохоронці на Одещині затримали лікаря, який виготовляв фіктивні документи для звільнення від служби. Така "послуга" коштувала 5500 доларів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Гроші, які лікар на Одещині отримав за допомогу ухилянту

Деталі

Лікар Військово-медичного клінічного центру Південного регіону отримав підозру за фактом "одержання неправомірної вигоди службовою особою". За даними слідства, чоловік організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення від служби у лавах ЗСУ та інших військових формуваннях України. Свою "роботу" медик оцінив у 5500 грн.

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, прикордонники спільно з правоохоронцями "прикрили" ще один канал переправляння чоловіків призивного віку через державний кордон. Затримано організатора оборудок і двох його "клієнтів".

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