На Одещині зайнялася велика пожежа: що сталося (фото, відео)

На Одещині спалахнула масштабна пожежа 4 березня, жителі обласного центру повідомляють про густий дим.

Відповідна інформація та кадри з’явилися в місцевих пабліках.

З'ясувалося, що причиною пожежі стало горіння сухої трави.

Так, "Суспільне" з посиланням на ДСНС в Одеській області повідомило, що на полях зрошення горить суха трава. Вогонь розповсюдився на території близько 2000 кв. м.

Нагадаємо, напередодні в Печерському районі Києва пролунав вибух, після якого загорілась квартира. Рятувальники миттєво провели евакуацію мешканців будинку. З’ясувалося, що це вибухнув балон з пропаном. Читайте також:

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