На Одещині жінка народила мертву дитину і закопала її на подвір'ї: у поліції шокували подробицями

В Одеської області жінка поховала у своєму дворі мертвонароджену дитину замість того, щоб звернутися до лікарні.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

До поліції звернулися жителі із повідомленням про те, що їхня односелиця народила дитину, однак та зникла. 35-річна породілля пояснила, що наприкінці вересня вона передчасно народила дівчинку та поховала її на своєму подвір'ї. На обліку вагітних жінка не перебувала, повідомили в поліції.

Провадження відкрили за ст. 117 Кримінального кодексу України, тіло дитини для встановлення причини смерті поліцейські направили на експертизу.

Нагадаємо, в Одесі мати залишила власну дитину посеред вулиці, а сама пішла у справах.

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