На Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері

Мати горе-породіллі опікується ще п’ятьма її неповнолітніми дітьми, ще одна дитина перебуває під опікою служби у справах дітей у Києві.

На Одещині у місті Рені жінка народила донечку просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до своєї матері.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

У четвер, 6-го червня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких перебувала малесенька дитина, яка плакала.

Поліцейські територіального підрозділу поліції виїхали за вказаною заявницею адресою і виявили 32-річну містянку з новонародженою донечкою, яких одразу ж доправили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.

"Поліціянти з’ясували, що у громадянки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, дорогою до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері", – розповіли у поліції.

Породілля свідомо не стала на облік під час вагітності і всіляко уникала зустрічей з лікарями, бо боялась, що у неї відберуть дитину.

Дівчинку у матері відібрали / Фото: Поліція Одеської області

У поліції розповіли, що, окрім новонародженої дівчинки, жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей, стосовно яких позбавлена батьківських прав через невиконання обов'язків щодо їх виховання.

П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина перебуває під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Поліцейські склали стосовно породіллі протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.

Дитину у матері відібрали. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.

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