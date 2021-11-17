На Одещині жінка створила дитячий будинок сімейного типу і систематично била вихованців

Нині із жінкою працюють правоохоронці.

На Одещині жінка, яка створила дитячий будинок сімейного типу, систематично била неповнолітніх. Деякі з вихованців почали тікати з-під її опіки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, 53-річна жінка створила будинок сімейного типу та взяла до нього хлопчиків у віці 11—15 років. Згодом троє вихованців почали час від часу тікати. Коли копи їх розшукали і з'ясували причину, стало відомо, що їхня мати і хлопець, який раніше теж був під опікою, систематично били вихованців.

“Зважаючи на таку ситуацію, менших хлопців розмістили в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Старші ж, хоча й не дуже хотіли зоставатися без менших, поки що залишилися вдома. Відносно молодика та жінки за домашнє насильство поліцейські склали протоколи за ст. 173 КУпАП, а відносно останньої ще й за неналежне виконання батьківських обов’язків”, — розповіла старша інспекторка з ювенальної превенції Алла Алексєєва.

Зараз із сім'єю проводять бесіди. Згодом комісія із захисту дітей вирішить, чи варто залишати неповнолітніх із горе-матір'ю.

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