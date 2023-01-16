На Одещині жінка зберігала бойові гранати у шухляді з капелюхами (фото)

В Одеській області поліцейські викрили 46-річну мешканку міста Кодима в незаконному поводженні з бойовими припасами, які жінка зберігала у шухляді з капелюхами.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"Під час санкціонованого обшуку домоволодіння жінки поліцейські вилучили два корпуси гранат Ф-1 та РГД-5 та два запали. Потенційно вибухонебезпечні предмети направили на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

За словами жінки, вона виявила заборонені предмети в лісосмузі неподалік одного з сіл Кодимської міської громади й вирішила залишити собі.

Питання щодо повідомлення жінці про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами та обрання запобіжного заходу буде вирішено після отримання висновків експертного дослідження.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік посеред вулиці продавав гранатомет і набої.

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