На Одещині жінка зберігала бойові гранати у шухляді з капелюхами (фото)

Мешканка Одеської області зберігала вдома бойові гранати.
В Одеській області поліцейські викрили 46-річну мешканку міста Кодима в незаконному поводженні з бойовими припасами, які жінка зберігала у шухляді з капелюхами.
Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
"Під час санкціонованого обшуку домоволодіння жінки поліцейські вилучили два корпуси гранат Ф-1 та РГД-5 та два запали. Потенційно вибухонебезпечні предмети направили на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.
За словами жінки, вона виявила заборонені предмети в лісосмузі неподалік одного з сіл Кодимської міської громади й вирішила залишити собі.
Питання щодо повідомлення жінці про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами та обрання запобіжного заходу буде вирішено після отримання висновків експертного дослідження.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік посеред вулиці продавав гранатомет і набої.
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