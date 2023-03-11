На Одещині жінка згоріла у палаючому смітті на власному подвір'ї

В Одеській області жінка загинула у вогні, який спалахнув у траві та смітті на її власному подвір'ї.
На Одещині 10 березня внаслідок пожежі загинула жінка. Вона впала у сміття, що горіло на її подвір'ї.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Там кажуть, що 10 березня, о 11:53, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу.
"Після прибуття на місце виклику було встановлено загорання сухої трави та сміття на території приватного домоволодіння", - кажуть в ДСНС.
О 12:19 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, яка розгорілася на площі 300 квадратних метрів. На жаль, від вогню загинула господарка 1943 року народження.
Нагадаємо, раніше 4 березня на Одещині спалахнула масштабна пожежа. Як з'ясувалося, на полях зрошення загорілася суха трава. Вогонь розповсюдився на території близько 2000 кв. м.
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