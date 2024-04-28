На Одещині зіткнулися дві вантажівки: один з водіїв загинув (фото)

У Білгород-Дністровському районі сталася ДТП - зіткнулися дві вантажівки. Один водій загинув.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, громадянин 1978 року народження. Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вилучено загиблого водія та врятовано постраждалого водія вантажного авто DAF, якого в стані середньої тяжкості передано працівникам швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Одеської області

У поліції своєю чергою зазначили, що внаслідок аварії рух на дорозі "Одеса — Рені" тимчасово перекривали. Як саме сталася ДТП - у поліції не уточнили.

Нагадаємо, у Житомирі сміттєвоз на смерть спресував чоловіка, який спав у баку для відходів.

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