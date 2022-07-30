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На Одещині зловмисники з посвідченнями волонтерів і ТрО організували "трансфер" призовників зв кордон

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© Facebook/Управління СБУ в Одеській області
© Facebook/Управління СБУ в Одеській області
© Facebook/Управління СБУ в Одеській області
© Facebook/Управління СБУ в Одеській області
© Facebook/Управління СБУ в Одеській області

Силовики викрили в Одеській області чоловіків, які незаконно переправляли за кордон військовозобов'язаних.

Спритні "бізнесмени" задля власної вигоди та збагачення використовували посвідчення волонтерів та представників тероборони. Організував "бізнес" співзасновник однієї з благодійної організації, її волонтер, а також експоліцейський.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду, громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони. Чоловіків, які підлягали мобілізації, незаконно переправляли автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені". Коштував такий трансфер дев'ять тисяч доларів.

Під час обшуку у підозрюваних виявили мобільні телефони, гроші, незареєстровані пристрої травматичної дії та транспортні засоби.

Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за статею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Як повідомлялося, мешканець Києва організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку. Його послугами скористалися майже 20 осіб. Правоохоронці встановили особи усіх ухилянтів. Щодо них окремо буде ухвалене рішення.

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