На Одещині знайшли мертвим хлопця, якого розшукували два дні

У селі Дмитрівка Болградського району рятувальники виявили потопельника, пошуки якого тривали два дні.
22-річний хлопець 17 серпня зник під час відпочинку на воді.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.
Його тіло виявили на відстані 50 метрів від берега. Для встановлення причини смерті тіло неповнолітнього направлено на судово-медичну експертизу.
За час пошуків рятувальники обстежили 4 км² поверхні води, 10 кілометрів берегової смуги та 7500 м² дна.
Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але потонула сама.
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