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На Одещині знайшли вбитою 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника – деталі моторошної історії

На Одещині знайшли вбитою 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника – деталі моторошної історії

Фото: Поліція Одеської області

У вбивстві підозрюють 16-річного юнака, з яким дівчина познайомилась незадовго до смерті.

На Одещині поліцейські розшукали тіло 15-річної Мішель Піявчик, яка зникла безвісти.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Дівчинка жила з бабусею. 30 січня бабуся звернулася до правоохоронців повідомила, що її внучка пішла з дому ще 21 січня і не повернулася.

На четвертий день пошуків правоохоронці розшукали тіло безвісти зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Хто може бути вбивцею

За словами правоохоронців, особа імовірного вбивці встановлена. За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик поліцейські затримали 16-річного юнака, з яким вона познайомилась незадовго до смерті.

Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілій ушкодження, не сумісні із життям. Щоб приховати злочин, підліток закидав тіло вбитої мотлохом.

Місце злочину / ©
Місце злочину

Наразі вирішується питання про повідомлення хлопцеві про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі жорстоко вбили 11-річну дівчинку. Пізніше з'ясувалися моторошні подробиці життя дитини. Вбивцею може бути 23-річний хлопець – знайомий дівчинки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вбивство 12-річної дівчинки у Дніпрі. З'ясувалися моторошні подробиці її життя".

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