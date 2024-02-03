На Одещині знайшли вбитою 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника – деталі моторошної історії

У вбивстві підозрюють 16-річного юнака, з яким дівчина познайомилась незадовго до смерті.

На Одещині поліцейські розшукали тіло 15-річної Мішель Піявчик, яка зникла безвісти.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Дівчинка жила з бабусею. 30 січня бабуся звернулася до правоохоронців повідомила, що її внучка пішла з дому ще 21 січня і не повернулася.

На четвертий день пошуків правоохоронці розшукали тіло безвісти зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Хто може бути вбивцею

За словами правоохоронців, особа імовірного вбивці встановлена. За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик поліцейські затримали 16-річного юнака, з яким вона познайомилась незадовго до смерті.

Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілій ушкодження, не сумісні із життям. Щоб приховати злочин, підліток закидав тіло вбитої мотлохом.

Місце злочину

Наразі вирішується питання про повідомлення хлопцеві про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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