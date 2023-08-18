На Одещині зухвалий командир змушував солдатів будувати собі будинок: деталі скандалу

На Одещині заступник командира батальйону однієї з військових частин змушував солдатів будувати йому будинок.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, з серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Будинок, який командир змусив збудувати солдатів / Фото: Державне бюро розслідувань

Будинок, який командир змусив збудувати солдатів / Фото: Державне бюро розслідувань

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн, кажуть в ДБР.

На Одещині командир змушував солдатів будувати собі будинок, його спіймали / Фото: Державне бюро розслідувань

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Тепер йому "світить" позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він також змушував своїх підлеглих будувати собі будинок, а під час обшуків у майора виявили золотий зливок і російську й радянську символіки.

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