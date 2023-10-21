На Одещину прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго – фото

В Одеській області до національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли 1114 рожевих фламінго

Про це пише пресслужба нацпарку.

Там зазначили, що це наразі найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці на території національного парку.

Рожеві фламінго в національному парку "Тузлівські лимани" на Одещині / Фото: Олександр Бронсков

Рожеві фламінго в національному парку "Тузлівські лимани" на Одещині / Фото: Олександр Бронсков

"Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київському зоопарку народилися дитинчата бізона (фото).

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